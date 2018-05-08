Знаменитая 80-летняя актриса поделилась секретами красоты и здоровья

Джоан Коллинз до сих пор сложно назвать женщиной за 50. Актрису множество раз называли одной из самых утонченных леди 20 века. Поклонники считают, что со времён съемок культового сериала «Династия» Джоан почти не изменилась.Джоан Коллинз отрицает применение разнообразных пластических операций. «Я считаю, что хорошая тональная основа и праймер могут замаскировать любые признаки старения», - утверждает актриса в своих интервью. Джоан признаётся, что в 78 лет прибегла к экспресс-омоложению с помощью ботоксной инъекции.Британская актриса предпочитает состояние непрерывного совершенствования, в чём ей помогает здоровый образ жизни. Джоан Коллинз правильно и сбалансировано питается. Её рацион не обходится ни дня без необходимого количества белков, жиров и углеводов. Актрисса посещает фитнес-студию два раза в неделю, а после любит позагорать у бассейна. Поклонники обрушивают шквал комплиментов на каждую фотографию в купальнике, даже забывая, что в мае у звезды юбилей – 85 лет.В 2002 году актриса связала свою жизнь с Перси Гибсоном. Продюсер младше на 32 года, однако это не создаёт неудобств и не мешает супругам проводить время "на одной волне".