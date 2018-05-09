9 Мая в Ростове-на-Дону состоится салют – СМИ сообщили, во сколько и откуда наблюдать незабываемое зрелище

В Ростове-на-Дону, как и других российских городах, 9 Мая 2018 года состоятся праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Одним из самых незабываемых зрелищ станет праздничный салют.

Как правило, салют является финальным аккордом в праздновании Дня Великой Победы. В 2018 году будет совершено 30 залпов из 12 артиллерийских орудий и четырех салютных установок, которые находятся на левом берегу реки Дон. Начало – в 2200. Ростовчане и гости южной столицы смогут стать свидетелями грандиозного зрелища – планируется 9 видов салюта в 7 цветовых вариантах.

Салют лучше всего наблюдать с Театральной площади, со стороны Гребного канала, моста Сиверса через реку Дон, смотровой площадки у памятника Стачке и Переходного моста.