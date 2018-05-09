Американские политологи раскритиковали выход Трампа из сделки с Ираном

Американские политологи раскритиковали выход страны из ядерной сделки с Ираном. Эксперты сходятся во мнении, что от этого опрометчивого шага большего всего выигрывает Россия, а США лишь продолжат терять популярность, сообщает американское издание The Huffington Post.

Основная проблема, по мнению политологов, сводится к тому, что решение президента Америки Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном ослабит отношения США с государствами по всему миру, которые во многом привыкли опираться на позицию Вашингтона и прислушиваться к его заявлениям о необходимости тотального ядерного контроля. Читайте по теме

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«Шаг Трампа, — говорится в сообщении, — скорее всего приведет к продвижению двух главных целей российского президента Владимира Путина: расколоть альянс демократических государств под руководством США, который на данный момент доминирует в международных отношениях, и укрепить альтернативное объединение России, в которое входит Иран и его партнеры на Ближнем Востоке».

Эксперты убеждены, что расторгнутое соглашение ранее означало для всего мира, что США контролируют Тегеран и не допустят каких-либо опрометчивых шагов с его стороны.

Теперь сознание людей перевернется, и они начнут думать, что Вашингтон ушел в сторону от понимания собственной слабости, потому что просто-напросто не в силах выполнить взятые обязательства. Что касается объявленных Трампом санкций в отношении Ирана, то, по мнению издания, это и вовсе глупая затея.

«По мере наращивания Соединенными Штатами экономического давления на Иран Исламской Республике будет все труднее обзаводиться друзьями, что лишь укрепит диалог с Россией, — говорится в статье. — Пусть Москва и Тегеран не очень-то и удобны друг для друга в качестве полноценных партнеров, тем не менее, они успешно сотрудничали в борьбе против международных инициатив, которые могли встать на пути достижения их собственных интересов. Хороший пример — довольно уверенные действия двух стран в Сирии».

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