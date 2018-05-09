Американские ученые научились омолаживать тело

Исследователи из США сообщили, что им удалось найти способ омоложения тела человека.

Выяснилось, что для того, чтобы организм начал молодеть достаточно отказаться от еды. Отмечается, что исследователи установили связь между голоданием и регенерацией стволовых клеток. Пока эта теория использовалась только на мышах, теперь будут проводиться тесты на других животных, чтобы понять, можно ли это использовать для людей.

В ходе тестов на грызунах эксперты отметили, что как только они провели сутки без еды, то их организм запустил процессы, которые обновляли клетки. Специалисты достали из кишечника подопытных мышей стволовые клетки, из которых вырастили обычные клетки.

Сообщается, что голодание привело к тому, что все процессы метаболизма изменились. Они стали такими же, как у молодых особей. После всего суточного голодания клетки начали совершать процесс расщепления жиров, а не глюкозы. Когда метаболизм изменился, то новые клетки стали формироваться быстрее, это привело к обновлению.

Ученые надеются, что их открытие позволит создать новый препарат, который простимулирует в организме человека точно такие же процессы появления новых клеток.

Препарат планируется использовать для пожилых людей, у которых в организме уже остановились процессы по формированию новых клеток и это привело к старению. Также можно будет использовать открытие для людей при восстановлении при травмах.