Американский эксперт: Европа согласится пересмотреть «ядерную сделку»

Европейские лидеры согласятся сократить торговое сотрудничество с Тегераном. Такое мнение выразил бывший кадровый дипломат и советник руководства республиканской партии в американском сенате Джим Джатрас.

Эксперт в интервью РИА «Новости» отметил, что если европейцы хотели бы защитить себя, то они сказали бы Вашингтону, что солидарны с Россией и Китаем, и поэтому останутся в сделке. Джатрас подчеркнул, что неизвестно, осмелятся ли Европа ввести ответные ограничительные меры в ответ на американские санкции.

Советник выразил мнение, что Европа «прогнется» под давлением администрации США. С целью «получить США назад» они намерены пересмотреть Совместный всеобъемлющий план действий.