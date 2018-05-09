Андрей Колесник прокомментировал озвученные Владимиром Путиным задачи по развитию России

После своей инаугурации Владимир Путин подписал Указ, в котором обозначены стратегические задачи развития РФ до 2024 года. Среди них обозначены следующие цели: выход в пятерку ведущих экономик мира, кардинальное улучшение состояния дел в отечественной медицине и образовании, улучшение демографической ситуации и пр.Как считает депутат ГД РФ VI созыва Андрей Колесник, при всей сложности обозначенные задачи вполне реальны. Об этом пишет ИА «Государственные вести».По словам эксперта, не следует сомневаться в том, что у Владимира Путина есть четкое понимание того, что нужно сделать для полномасштабного развития России во всех направлениях. Становлению сильного государства поспособствует и повышение его обороны, о чем президент недавно говорил в послании Федеральному Собранию.Андрей Колесник также прокомментировал реакцию Запада на грядущие перестановки в правительстве РФ. По его мнению, власти хотят придать серьезный импульс работы по целому ряду направлений, судя по озвученным кандидатурам новых вице-премьеров.