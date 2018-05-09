Биджиев: футболисты "Авангарда" готовы к финалу КР психологически и функционально

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Футболисты "Авангарда" готовы к финалу Кубка России против "Тосно" и психологически и функционально, заявил главный тренер курской команды Хасанби Биджиев.

Финал Кубка России состоится в среду на новом стадионе "Волгоград Арена", который построен к чемпионату мира-2018.

"Все прекрасно понимают, что такой шанс может быть раз в жизни, поэтому настрой соответствующий. Психологически ребята готовы, функционально, думаю, то же самое", - сказал Биджиев в интервью, видеозапись которого доступна в микроблоге РФС в Twitter.

"Безусловным фаворитом является "Тосно". Это команда премьер-лиги. Считаю, что она обладает хорошим подбором игроков и идет не на своем месте. Тем не менее, это финал Кубка и в таком матче возможно всё", - добавил тренер.

Главный тренер ФК "Авангард" Хасанби Биджиев pic.twitter.com/qv4wQxWvFp

— РФС (@official_rfs) 8 мая 2018 г.