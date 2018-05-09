Бойня в котле под Дамаском: ВКС и САА громят ИГИЛ, боевики-иностранцы пытаются вырваться из кольца (+ФОТО, ВИДЕО)

Сирийская армия при поддержке ВСК России продолжают сжимать кольцо вокруг последнего городского анклава ИГИЛ в Сирии, находящегося на юге Дамаска — в окрестностях лагеря Ярмук.

Военкор «Русской Весны» Олег Блохин передаёт последние новости с линии фронта.

По ситуации в Хажар Асвад.

На данный момент до тридцатой улицы, разделяющей Хажар Асвад и Ярмук, остаётся пройти всего 300 метров. Наступление ведётся с трёх направлений — с юга, запада и востока. С запада идут республиканцы, с юга — ополчение генерала Муксина, 4 ДШК, «Ливы Аль Кудс» (палестинское ополчение, — прим. РВ), Аль Бустан, с востока — 7 дивизия.

С севера попытки наступления пока не принесли никакого результата. Похоже, причиной тому является очень густая застройка, в которой практически невозможно использование техники.

Скоро наступающие с юга, запада и востока подразделения столкнутся с точно такой же проблемой. Помимо этого, в связи с уменьшением зоны, контролируемой духами, будет возникать проблема «дружеского огня».

Сегодня уже пару таких прецедентов было. К счастью, всё довольно быстро (менее, чем через 10 минут) разредилось и обошлось только словесными любезностями.

Стоит отметить, что оперативность и взаимодействие в ликвидации этой ситуации оказались на высоте. Хотя сами инциденты изрядно попортили нервы.

Ночью была попытка духов прорваться из Района на юг. Причём исполняли они её довольно забавно. Закосили под бродящих в округе садыков.

Переодевшись — кто в сирийский камуфляж, кто в гражданку — они вылезли в серой зоне, в которую попали через тоннели и стали двигаться в сторону позиций сирийцев абсолютно открыто. Подвёл их акцент одного из иностранцев…

Группу встретили бойцы из «Ливы Аль Кудс», которые просто «шарились» в том же районе. Что называется — «свезло, так свезло». В результате боестолкновения даеши потеряли троих убитыми и один попал в плен.

Он и поведал, что «бойки» сдаваться не собираются, а «будут бодаться» до конца, что среди них довольно много саудитов, многие из которых смертники, от которых сирийцам стоит ожидать неприятных сюрпризов. Также он сообщил об основанных местах нахождения боевиков ИГИЛ*, о количестве БК, выдаваемого на сутки…

Итак, на сегодня под контролем «даешей» в Хажар Асваде остаётся пятачок размерами в 300 метров с севера на юг и 350-370 метров с запада на восток.

Правительственные силы не прекращают наступления. Только, если до этого за день освобождались целые районы и микрорайоны, то сейчас уже приходится очень сильно потрудиться за взятие каждого дома.

Пока все…

Сирия, Дамаск, Ярмук — Хажар Асвад. 8 мая 2018 года.

*Запрещенная в РФ террористическая организация