Чеченские депутаты предложили разрешить президенту РФ занимать этот пост три срока подряд

Парламент Чечни на ближайшем заседании обсудит внесение в Госдуму законопроекта, предполагающего возможность замещения должности президента РФ одним лицом в течение трех сроков подряд.

Об этом со ссылкой на пресс-служба законодательного собрания Республики Чечня сообщает РИА Новости.

В частности, спикер чеченского парламента Магомед Даудов рассказал, что во вторник 8 мая в ходе заседания Совета парламента рассматривался вопрос о внесении в ГД законопроекта о внесении в Конституцию РФ поправки «О сроках замещения должности президента России».

«В случае принятия данной инициативы, одно и то же лицо сможет занимать должность президента России три срока вместо двух», - отметил он.

Также Даудов заявил, что данная поправка не умаляет демократических основ государства и позволяет народу определять свое будущее.

Очередное заседание чеченского парламента, на котором будет рассматриваться вопрос о внесении этого законопроекта в Госдуму, состоится 10 мая.