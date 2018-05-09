Дата, о которой говорится в еврейском календаре, несет важную информацию для человечества

Группа конспирологов сообщает о приближающейся дате, когда мир претерпит боль и страдания. По мнению специалистов теории заговора, конец света, якобы начавшийся 23 сентября 2017 года, завершится того же числа, только в 2025 году.

23 сентября 2017 года созвездие Девы находилось в определенном положении по отношению к звездам, и некоторые секты христианства посчитали такое явление знаком начала периода скорби. Значение этого знамения заключалось в том, что оно появилось через месяц после солнечного затмения в США, что было истолковано как великий знак, упомянутый в Откровении 12:1, в котором также говорится о женщине в небе, т. е. Деве.

Теоретики заговора на сегодняшний день утверждают, что 23 сентября было только началом и скоро мир станет терпеть боль и страдания до той же даты, которая наступит в 2025 году.

«Глядя в прошлое, мы знаем, что великий знак пришелся на 23-24 сентября в преддверии празднества труб. Заглядывая вперед, мы узнали, что в 2025 году торжество труб придется именно на 23 сентября как по еврейскому календарю, так и по более точному календарю Торы», – гласит новая теория конца света.

Конспирологи предположили, что конец света может растянуться на несколько месяцев, и, возможно, окончательное разрушение мира придется на осень 2025 года.