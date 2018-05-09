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День 9 мая в истории


Добавлено: 09 май 2018 в 08:11,
День 9 мая в истории

День Победы.

Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, которым завершилась Великая Отечественная война, был подписан в пригороде Берлина Карлсхорсте 8 мая 1945 года в 22.43 (по московскому времени 9 мая в 0.43). Именно из-за разницы во времени День Победы в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России - 9 мая.

Фашистская Германия вероломно напала на СССР ранним утром 22 июня 1941 года. На фронте, который простирался от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в разное время сражались от 8 до 12 миллионов человек, применялось от 5 до 20 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, от 150 до 320 тысяч орудий и минометов, от 7 до 19 тысяч самолетов.

Тяжелая кровопролитная война продлилась 1418 дней и завершилась полным разгромом стран фашистского блока.

Общие людские потери нашей страны в годы Великой Отечественной войны составили около 27 миллионов человек, из них более 8,7 миллиона погибли на фронтах, 4 миллиона были убиты и замучены в концлагерях, 7,42 миллиона были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях.

Указ о провозглашении 9 мая Днём Победы был подписан Иосифом Сталиным ещё до подписания акта о капитуляции фашистской Германии — 8 мая 1945 года. День Победы был установлен как выходной праздничный день. В 1948-1964 годы он был рабочим, а в 1965 году — был вновь объявлен выходным.

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» день 9 мая объявлен всенародным праздником — Днём  Победы. Он является нерабочим днем и ежегодно отмечается военным парадом и артиллерийским салютом.

Первый салют по случаю Дня Победы был произведен в Москве 9 мая 1945 года 30 залпами из тысячи орудий.

24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся первый Парад Победы. Парад принимал первый заместитель наркома обороны СССР и заместитель Верховного главнокомандующего, командующий войсками 1-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза Георгий Жуков. Командовал парадом командующий войсками 2-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Следующий парад состоялся в 20-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны. Впоследствии парады в Москве на День Победы проводились лишь в юбилейные годы. С 1995 года они стали проводиться ежегодно.

День Европы.

Отмечается c 1986 года по решению глав стран — членов Европейского Союза. В этот день в 1950 году глава МИД Фран­ции Робер Шуман представил план объединения угольной и металлургической промышленности западноевропейских стран (так называемый план Шумана), который лег в основу последующей евро­пейской интеграции.

12 лет назад (2006) было учреждено почетное звание «Город воинской славы».

Оно присваивается городам «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

Представителям органов местной  власти городов воинской славы вручается Грамота Президента РФ, а в городе устанавливается стела с изображением герба города и текстом президентского указа.

Звание присвоено более 40 городам Российской Федерации. Первыми городами, удостоенные этого звания, в 2007 году стали Белгород, Курск и Орел.

23 года назад (1995) в Москве был открыт мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе.

Он занимает 135 гектаров, на которых расположены Центральный музей Великой Отечественной войны, три храма, выставка военной техники, монумент «В борьбе против фашизма мы были вместе», памятник Героям Первой Мировой Войны.

На площади Победы находится Монумент Победы — обелиск высотой 141,8 метра (по 1 дециметру за каждый день войны). Его венчает 25-тонная бронзовая скульптурная группа, в которую входит богиня победы Ника, несущая венец, и два амура, трубящие победу. 

58 лет назад (1960) состоялось торжественное открытие мемориального комплекса в память жертв блокады Ленинграда на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Он был сооружен по проекту архитекторов А.В. Васильева и Е.А. Левинсона.

Мемориал стал одним из символов Санкт-Петербурга, память о подвиге жителей города, выдержавших 900-дневную блокаду в годы Великой Отечественной войны.

В братских могилах на Пискарёвском кладбище за годы войны были похоронены более 470 тысяч ленинградцев и 50 тысяч воинов Ленинградского фронта и моряков Балтийского флота.

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Добавлено: 09 май 2018 в 08:11, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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