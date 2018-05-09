Десантники в 12 городах России 9 мая проведут для граждан специальные выставки боевой и специальной техники Воздушно-десантные войск

Сегодня 9 мая 2017 года Воздушно-десантные войска (ВДВ) в 12 городах на специальных площадках представят военную технику, находящуюся на вооружении. Выставка боевой и специальной военной техники будет проводиться для граждан России и гостей праздника.

После торжественных мероприятий проводимых на площадях городов в честь 73 годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов десантники для гостей праздника представят гусеничную и колесную боевую технику, машины разведки, специальные транспортные средства, мотовездеходы, а также минометы, гаубицы, модернизированные зенитные установки, различную специальную колесную технику Воздушно-десантных войск.

Специальные выставочные площадки будут находиться в городах Новороссийк, Ставрополь, Тула, Улан-Удэ, Анапа, Псков, Иваново, Рязань, Ульяновск, Камышин, Омск и Орехово-Зуево.

Так жители российских городов на выставочных площадках увидят: БМД-2, БТР-ЗД, БТР-82А, 2-С9 «НОНА», ЗРК «СТРЕЛА-10», СТС «Рысь»; 1В119 «Реостат», КамАЗ, УАЗ-3151; мотовездеход АМ-1; гаубицу Д-30, БМД-4М, БТР-МДМ, 2-С9 «НОНА», БМ9М33; БТР-Д, 2-С9 «НОНА», ЗРК «СТРЕЛА-10»; миномет-2Б14, КамАЗ, ЗУ-23, АГС-17, 12,7 НСВС; УАЗ-3151, УрАЛ-4320, УрАЛ-5423, БАЗ-6403, БТР-Д, КамАЗ-5350(МТП).

Представленные различные виды вооружения и военной техники ВДВ на площадках в праздничные дни продемонстрируют гражданам России техническую оснащенность и мощь современных Воздушно-десантных войск.