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Дуров пообещал биться за Telegram до «победного конца»


Добавлено: 09 май 2018 в 11:46, Категория: Новости на сегодня
Дуров пообещал биться за Telegram до «победного конца»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на своей странице во «ВКонтакте» назвал попытки ФСБ получить ключи дешифрования переписки пользователей неконституционными и заявил, что история предков учит биться до победного конца.

«Если бы ФСБ ограничилась запросом информации о нескольких террористах, то ее требование вписывалось бы в рамки Конституции. Однако речь идет о передаче универсальных ключей шифрования с целью последующего бесконтрольного доступа к переписке неограниченного круга лиц. A это прямое нарушение 23-й статьи Конституции о праве каждого на тайну переписки», — добавил Дуров.

Ранее стало известно, что представители международной правозащитной организации «Агора» 8 мая подали жалобу в Апелляционную коллегию Верховного суда. Они попросили отменить признание требований ФСБ законными. На его основании по решению суда Роскомнадзор начал блокировку мессенджера на территории России


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Добавлено: 09 май 2018 в 11:46, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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