Дуров пообещал отстаивать Telegram «до победного конца» 

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о планах бороться за этот мессенджер в России "до победного конца" и выразил надежду на то, что российские власти откажутся от "языка неисполнимых ультиматумов" в отношении технологических компаний. Об этом он написал на своей странице в "ВКонтакте".Павел Дуров объяснил, что если бы ФСБ ограничилась запросом информации о нескольких террористах, то это требование вписывалось бы в рамки Конституции РФ. "Однако речь идет о передаче универсальных ключей шифрования с целью последующего бесконтрольного доступа к переписке неограниченного круга лиц, — отметил он, — а это прямое нарушение 23-й статьи Конституции о праве каждого на тайну переписки"."Иногда говорят, что Telegram был заблокирован в России, так как "закон есть закон", — добавил Павел Дуров. — Однако Telegram заблокирован в России как раз вопреки главному закону страны — Конституции. Решения судов и законы, противоречащие Конституции, не имеют силы", — считает Дуров. Он уверен в незаконности блокировки Telegram в России.Между тем, как сообщает ТАСС, юристы из "Агоры", представляющие интересы мессенджера Telegram, обжаловали в апелляционной инстанции решение Верховного суда России, признавшего законным приказ ФСБ России об установлении процедуры предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей.