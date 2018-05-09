Джина Хаспел назвала Россию одной из угроз для США

Кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хаспел в письменном свидетельстве, подготовленном для сенатского комитета по разведке, в котором проходит первая ступень ее утверждения на посту главы спецслужбы, назвала Россию одной из угроз.

«Изменяющаяся, но все еще смертельная угроза исходит от террористов, а также (угрозы) от дестабилизирующего авантюризма Ирана, агрессивной, иногда жесткой России и от амбиций Китая на мировой арене», — цитирует текст свидетельства «Интерфакс».

Джина Хаспел сменит на посту главу ЦРУ Майка Помпео, в свою очередь назначенного исполнять обязанности госсекретаря США после отставки Рекса Тиллерсона.

В апреле 2018 года национальный архив США опубликовал документы, подтверждающие тот факт, что Хаспел в 2002 году лично руководила тремя пытками с применением воды.