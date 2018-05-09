Джонсон заявил о готовности сирийского комитета по переговорам диалогу с Дамаском

Лидер сирийского комитета по переговорам Насер аль-Харири подтворил готовность начать прямые переговоры с правительствами Сирии и России. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Борис Джонсон после встречи с делегацией комитета, передаёт РИА «Новости». Читайте по теме

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«Данный визит стал важной возможностью для Великобритании обсудить с сирийской оппозицией наши общие усилия, направленные на окончание этой возмутительной гуманитарной катастрофы и прекращение страданий, которые сирийский народ терпит уже более семи лет», — сказал Джонсон.

При этом глава МИД Великобритании отметил, что считает главным препятствием на пути к мирному урегулированию конфликта в Сирии проявления жестокости со стороны Дамаска.

В качестве примера Джонсон привёл якобы имевшее место применение химического оружия против мирного населения Сирии.

«Но нам остаётся ясно, что только политическое урегулирование позволит обеспечить стабильное, яркое будущее для сирийского народа. Насер аль-Харири и сирийская оппозиция вновь выразили своё желание участвовать в прямых переговорах с сирийским режимом и Россией без предварительных условий», — подчеркнул Джонсон.

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