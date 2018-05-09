ЕБРР назвал причину медленного роста ВВП России

Экономисты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) заявили, что темпы экономического роста в России в 2018 году останутся практически без изменений, в том числе, из-за низкой инвестиционной активности. Как сообщает ТАСС, их прогноз ВВП снижен с 1,7% до 1,5%.

«Темп роста в России сохранится на уровне около 1,5% в 2018 и 2019 годах вследствие низкой инвестиционной активности и стабилизации или небольшого снижения цен на нефть», — говорится в докладе, подготовленном по итогам анализа экономик стран операций ЕБРР.

Эксперты уточнили, что темпы роста банковских операций сейчас находятся на пике активности. По их мнению, в странах с развитой и развивающейся экономикой заметна тенденция на замедление динамики.

Главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев заявил, что причиной процесса является исчерпание источников, обеспечивающих быстрый рост экономики.

«Для того чтобы открыть новые источники экономического роста, необходимы структурные реформы на рынках товаров, капитала и труда. Необходимо повысить качество управления, создать условия для интеграции в мировую экономику, инвестировать в человеческий капитал и развитие экологичной инфраструктуры», —отметил Гуриев.