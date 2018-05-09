Экс-дипломат о выходе США из сделки с Ираном: Америке придется трудно

Бывший американский дипломат Томас Кантримен считает, что, после того как США вышли из ядерного соглашения с Ираном, Америке будет трудно заключить когда-нибудь в будущем новый ядерный договор с этой страной, если появится такая необходимость.

Об этом Кантримен – бывший помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению оружия массового уничтожения – заявил в среду, комментируя сделанное накануне американским президентом Дональдом Трампом заявление о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Его слова приводит РИА Новости.

При этом экс-дипломат высказал мнение, что Европе не нужно следовать американскому примеру и лучше сохранить договор с Ираном.

Напомним: ранее Минфин США заявил, что для введения против Ирана новых разносторонних мощных санкций потребуется от 90 до 180 дней.