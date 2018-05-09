Евросоюз готов опротестовать санкции против Ирана в ВТО

Официальный представитель французского правительства Бенжамин Гриво сообщил Reuters, что страны ЕС готовы оспорить во Всемирной торговой организации (ВТО) любые односторонние меры, способные нанести ущерб европейским компаниям. Более того, европейские страны могут дать пропорциональный ответ, действуя в соответствии с правилами ВТО.

Бенжамин Гриво подчеркнул, что, несмотря на выход США, ядерная сделка с Ираном «не умерла». Он отметил, что Франция остается верна подписанным соглашениям, позволяющим сохранить мир в регионе.

Ранее о своих сожалениях в виду решения США разорвать соглашение с Ираном заявляли лидеры Франции, Германии и Великобритании. Они пообещали придерживаться условий договора.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что вся ответственность за поиск решения проблемы с ядерной программы Ирана теперь лежит на США.