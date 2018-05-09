Евровидение 2018: Названы первые финалисты конкурса

В финал международного песенного конкурса "Евровидение" вышли представители Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы.Первый полуфинал прошел во вторник на лиссабонской арене Altice в Парке Наций, пишет РИА Новости. На сцену вышли представители 19 стран, концерт открыла представительница Азербайджана, певица Айсель с композицией X My Heart, а последней выступила певица из Кипра Элени Форейре, которая исполнила композицию Fuego.Пока зрители голосовали, в зале показали ролик, в котором все участники Евровидения-2017 спели песню португальца Салвадора Собрала Amar Pelos Dois, победившего в прошлом году и завоевавшего для своей страны право принять конкурс.Ева Засимаускайте из Литвы выступает с песней When We're Old, Элина Нечаева из Эстонии запомнилась зрителям оперным исполнением песни на итальянском языке La Forza. В финале зрители вновь услышат Нетту из Израиля, которую многие называют в числе фаворитов конкурса. Официальный клип на песню Toy уже набрал более 19 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале смотра.Юджин Бушпепа из Албании в финале вновь исполнит песню Mall, Миколас Джозеф из Чехии подарит поклонникам возможность вновь станцевать под зажигательную Lie to Me. Также на сцену вновь выйдет коллектив Equinox из Болгарии с песней Bones, Цезарь Сэмпсон из Австрии с композицией Nobody but You, Саара Альто из Финляндии с треком Monsters и Райан О'Шоненси из Ирландии, покоривший жюри полуфинала песней Together.Членами профессионального жюри Евровидения от России в этом году стали композитор Владимир Матецкий, продюсер Яна Рудковская, певица Александра Воробьева, хореограф Сергей Мандрик и ведущий "Европы Плюс" Алексей Мануйлов.Россию на конкурсе представит Юлия Самойлова с композицией I Won't Break. Она выступит под шестым номером во втором полуфинале, который состоится 10 мая.