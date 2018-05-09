Фергюсон после выхода из комы захотел узнать результат матча "Донкастера"

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон после операции по поводу кровоизлияния в мозг первым делом спросил о результате матча "Донкастер Роверс", который возглавляет его сын Даррен, сообщает Sun.

Фергюсон-старший был доставлен в больницу за несколько часов до матча "Донкастера" и "Уигана" в 46-м туре третьего английского дивизиона, который состоялся 5 мая и завершился со счетом 1:0 в пользу "Латикс". Как отмечает издание, 76-летний шотландец перенес операцию, а когда был выведен из состояния искусственной комы в больнице Сити-оф-Солфорд, спросил: "Как успехи у "Донкастера"?

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"Эти типичный сэр Алекс - он не может перестать говорить о футболе. Он очень бодрый, прогноз (касающийся его состояния) оптимистичный. Он уже меняет свое расписание", - сказал источник, близкий к ситуации.

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Вершины тренерской карьеры Алекс Фергюсон достиг в "МЮ", который возглавлял с 1986 по 2013 год и с которым выиграл множество трофеев, в том числе 13 титулов чемпиона Англии и два кубка Лиги чемпионов.