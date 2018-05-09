Генсек ООН разочарован решением США выйти из ядерной сделки

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил «глубокое разочарование» решением США покинуть ядерную сделку с Ираном. Об этом сообщает Associated Press.

Также он призвал другие стороны соблюдать условия соглашения. Гутерреш отметил, что «иранская сделка» является крупным достижением в области нераспространения ядерного оружия и дипломатии, которая способствовала безопасности в регионе и мире.

Накануне в МИД РФ заявили, что глубоко разочарованы решением Трампа.

Ранее экс-президент США Барак Обама назвал ошибочным решение действующего главы государства Дональда Трампа покинуть «ядерную сделку».