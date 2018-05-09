Игроки "ПСЖ" разрешили капитану "Ле-Эрбье" поднять над головой трофей Кубка Франции

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Футболисты "Пари Сен-Жермен" разрешили капитану клуба третьего французского дивизиона "Ле-Эрбье" Себастьену Флошону присоединиться к ним на церемонии награждения и поднять над головой трофей Кубка Франции, который завоевала парижская команда, сообщает Mirror.

"ПСЖ" во вторник в финальном матче в Париже нанес поражение "Ле-Эрбье" со счетом 2:0 и в четвертый раз подряд стал обладателем трофея.

На церемонии награждения капитаны двух команд Флошон и Тиаго Силва вместе держали кубок. Издание отмечает, что бюджет "Ле-Эрбье" составляет примерно два миллиона евро. Ранее сообщалось, что нападающий "ПСЖ" Неймар зарабатывает около 37 миллионов евро в год.