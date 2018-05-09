Иран и Евросоюз пообещали сохранить ядерную сделку после выхода США

Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телеобращения к нации во вторник отказался выходить из соглашения по мирному атому — пообещав, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без США.

Ранее во вторник президент Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки. Американский лидер также заявил, что «я готов, хочу и могу» вести переговоры с республикой по новому соглашению.

После объявленного Вашингтоном решения глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала Иран, несмотря ни на что, сохранить приверженность совместному всеобъемлющему плану по ядерной программе.

«Не позволяйте никому разрушить это соглашение. Это одно из самых больших достижений в истории дипломатии, и мы построили это вместе», — цитирует РИА «Новости» ее заявление.

«Эта сделка принадлежит каждому из нас. Оставайтесь верными своим обязательствам, как и мы останемся верными своим. И вместе с остальным международным сообществом мы сохраним ядерную сделку», — сказала Могерини.

Президент Ирана в свою очередь пообещал продолжить работу с остальными участниками сделки и поручил МИД провести переговоры по данному вопросу с европейскими странами, а также Россией и Китаем.

«Тегеран выполнял обязательства ядерной сделки, США этого не делали никогда. Сегодня мы получили важный исторический опыт», — сказал он (цитата по Reuters).

Вместе с тем Рухани отметил, что поручил ядерщикам быть готовыми в случае необходимости продолжить развитие ядерной промышленности без каких-либо ограничений.

В 2015 году США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали с Ираном соглашение «Совместный всеобъемлющий план действий», предусматривающее отказ Тегерана от разработки ядерного оружия и допуск экспертов МАГАТЭ на объекты атомной инфраструктуры республики в обмен на постепенное снятие со страны санкций.

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