Иранский политик заявил, что у Трампа отсутствуют умственные способности

Председатель парламента Ирана Али Лариджани заявил, что выход президента США Дональда Трампа из иранской ядерной сделки говорит об отсутствии у него «умственных способностей» для решения подобных вопросов.

Заявление Лариджани в среду приводит телеканал Press TV.

«Выход Трампа из иранской ядерной сделки демонстрирует, что у президента США нет умственных способностей, чтобы иметь дело с такими вопросами», - заявил он, в частности.

Напомним: накануне вечером американский президент Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана, заключенного между Тегераном и шестью странами в 2015 году. Этот шаг трамп объяснил тем, что Иран, даже соблюдая условия Соглашения, находится в шаге от создания собственного ядерного оружия. При этом он пообещал ввести мощные антииранские санкции.