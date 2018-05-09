«Искандеры», «Ураганы» и «Грады» прошли в парадной колонне по улицам Ставрополя 9 Мая

Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Парад в День Победы в Ставрополе

Около 1,5 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) и представителей других силовых структур, привлекаемых на военный парад в Ставрополе в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошли в составе пеших парадных расчетов.

В механизированную колонну в этом году включено около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23, буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б», реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 «Ураган», оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» и др.

Тренировки парадных расчетов проходили с начала апреля 3 раза в неделю на базе одной из воинских частей Ставропольского гарнизона.