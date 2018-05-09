Кинокартина “Мстители: Война бесконечности” может побить рекорд по кассовым сборам

Новая картина братьев Руссо «Мстители: Война бесконечности» ожидаемо бьёт все рекорды по кассовым сборам. Главному супергеройскому блокбастеру Marvel понадобилось всего 11 дней, чтобы собрать миллиард долларов в прокате по всему миру — и это при том, что фильм ещё не вышел в Китае, где любовь зрителей к спасителям мира весьма сильна.Ранее рекорд принадлежал седьмому эпизоду «Звёздных войн», который достиг того же результата за 12 дней. На момент публикации новости в копилке «Мстителей» свыше 1,16 млрд долларов.Картина уже попала в список 15 самых прибыльных фильмов всех времён. Пока что её обгоняют «Железный человек 3», «Чёрная пантера» и обе части «Мстителей». Посмотрим, на какой строчке рейтинга закрепится картина. Первые три места принадлежат «Аватару» (2,7 млрд), «Титанику» (2,1 млрд) и «Пробуждению Силы» (2 млрд).