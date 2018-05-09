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Китай выразил разочарование выходом США из ядерной сделки по Ирану


Добавлено: 09 май 2018 в 12:26,
Китай выразил разочарование выходом США из ядерной сделки по Ирану

Правительство Китайской Народной Республики выразило разочарование решением президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан, передаёт ТАСС. Читайте по теме

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«Китай разочарован решением США по многосторонней сделке с Ираном, <…> которая была одобрена Советом Безопасности ООН, принявшем резолюцию 2231. Мы призываем заинтересованные стороны проявить ответственность и дальновидность», — сказал Гэн Шуан.

Ранее «Парламентская газета» писала, что президент США Дональд Трамп заявил о выходе Америки из ядерной сделки с Ираном. Соглашение, достигнутое в 2015 году, обязывало западные страны постепенно снять с Исламской Республики санкции в обмен на допуск на объекты атомной инфраструктуры экспертов МАГАТЭ.

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Добавлено: 09 май 2018 в 12:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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