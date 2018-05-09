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ЛНР: ВСУ обстреливали Республику из тяжёлой артиллерии и миномётов


Добавлено: 09 май 2018 в 10:26, Категория: Новости на сегодня
ЛНР: ВСУ обстреливали Республику из тяжёлой артиллерии и миномётов

В день Победы в Великой Отечественной войне Республики Донбасса снова оказываются под огнём фашистов из ВСУ.

За минувшие сутки на луганском направлении противник восемь раз нарушил «режим тишины», обстреливая позиции Народной милиции ЛНР из тяжёлой артиллерии и миномётов.

Как уточнили в Минобороны Республики, ВСУ открывали огонь из 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), автоматических станковых гранатометов (АГС), вооружения БМП и стрелкового оружия.

Обстрелам подверглись районы пгт. Калиново и сел Калиновка, Желобок, Санжаровка, Логвиново, Веселогоровка.


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Добавлено: 09 май 2018 в 10:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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