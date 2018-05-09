Мемория. Христофор фон Миних

9 мая 1683 года родился генерал-фельдмаршал Христофор фон Миних.

Личное дело

Бурхард Кристоф (Христофор Антонович) фон Миних (1683 – 1767) родился в поместье Нойенхунторф в герцогстве Ольденбургском, ныне в черте городе Берне в Нижней Саксонии. Его отец был инженером и руководил строительством мостов на территории Ольденбурга. Родным языком Кристофа был нижненемецкий, также он выучил латинский и французский языки.

Получив среднее образование, освоил военно-инженерное дело под руководством отца и завершил обучение на инженера во Франции.

В семнадцать лет Миних начал военную службу в качестве инженера французской армии, затем служил в армиях Гессен-Дармштадта, Гессен-Касселя, Саксонии. Был участником войны за испанское наследство, руководил строительством Карлсхавенского и Грабенштейнского каналов, прошел все офицерские чины и в 1717 году стал генерал-майором и занял должность инспектора королевских войск Саксонии.

В 1720 году принял предложение поступить на российскую военную службу с условием получения звания генерал-лейтенанта. Заключил контракт сроком на пять лет, согласно которому должен был руководить «гидравлическими работами на Неве и на Балтийском побережье».

В 1721 году Миних прибыл в Россию, где под его руководством был сооружен шлюз на реке Тосна, построен Обводной канал и дорога вдоль Невы от Шлиссельбурга до Петербурга. В 1723 году возглавил строительство Ладожского канала. С 1727 года был произведен в генерал-аншефы и назначен на должность обер-директора над фортификациями империи.

В 1728 году Миних получил графский титул и стал губернатором Ингерманландии, Карелии и Финляндии и командующим войсками в этих областях. В 1729 году был назначен главным начальником артиллерии.

С 1730 года – вице-президент Военной коллегии и шеф Инженерного корпуса, два года спустя стал президентом Военной коллегии и генерал-фельдцейхмейстером.

В 1728-1741 годах под общим руководством Миниха было построено свыше пятидесяти крепостей и укрепленных линий на границах с Персией и Турцией.

В 1732 году Христофор фон Миних получил чин генерал-фельдмаршала и возглавил российскую армию в начавшейся годом позже войне с Польшей.

После смерти польского короля Августа II Россия поддержала кандидатуру его сына Августа III, саксонского курфюрста, который обещал отказаться от претензий на Курляндию. Франция же поддерживала другого претендента – Станислава Лещинского, тестя Людовика XV.

Армия, которую возглавлял Миних осадила Даньциг (Гданьск), где укрывался Станислав в ожидании французского флота. В июне 1734 года под Гданьском французский флот был обращен в бегство русским флотом, двухтысячный французский десант был захвачен в плен. После этого Гданьск капитулировал, а переодетый крестьянином Станислав Лещинский бежал в Пруссию.

После польской кампании фон Миних возглавлял русские войска в войне 1734 – 1739 годов с Турцией. В 1736 году взял Перекоп, а затем Бахчисарай, но из-за недостатка питьевой воды вынужден был отступить из Крыма. В следующем году взял Очаков, а затем успешно руководил его обороной. В кампанию 1737 года взял Хотин. Однако в целом успешная война не принесла России желаемых результатов, поскольку союзник России Австрия, потерпевшая от османских войск ряд поражений, заключила с Турцией сепаратный мир. Не в состоянии воевать в одиночку Россия была вынуждена согласиться на подписание Белградского мирного договора на невыгодных условиях. Завоеванные территории были вновь утрачены, а приобретала Россия лишь Азов, да и то при условии уничтожения укреплений. Право держать на Азовском и Черном морях военный флот Россия не получила, а торговля с Турцией должна была вестись только при помощи турецких кораблей.

Когда в 1740 году умерла императрица Анна Иоанновна, регентом при императоре-младенце Иоанне Антоновиче стал герцог Бирон. Миних в это время сблизился с родителями императора Антоном Ульрихом Брауншвейгским и Анной Леопольдовной. Он руководил военным переворотом, в ходе которого Бирон был арестован. Новым регентом была объявлена Анна Леопольдовна.

Миних отказался от предложенного ему чина генералиссимуса и стал первым министром, но вскоре он был вынужден уйти в отставку из-за конфликта с Андреем Остерманом, занявшим в итоге его место.

В конце 1741 года в России произошел очередной дворцовый переворот. Брауншвейгское семейство было отстранено от власти, Миних и Остерман были арестованы и подвергнуты суду.

Миниха обвинили в государственной измене и приговорили к четвертованию, лишению чина, титула, званий и конфискации имущества. Однако в итоге смертная казнь была заменена ссылкой в город Пелым на Урале, где он провел двадцать лет.

Помиловал Миниха вступивший на престол Петр III в 1762 году. Вернувшийся в столицу и восстановленный в чине и званиях Миних стал членом императорского совета, а также генеральным директором Ладожского и Кронштадтского каналов и сибирским губернатором.

В тот же год в России снова произошел дворцовый переворот, после которого к власти пришла жена Петра III Екатерина. Миних сохранил верность Петру и советовал ему использовать в борьбе за престол стоявший в Кронштадте флот и бежать в Ревель и присоединиться к находившимся в Пруссии русским войскам.

Екатерина не стала преследовать Миниха, и пожилой генерал-фельдмаршал принес ей присягу. Он сохранил руководство над портами на Балтийском море и каналами. Занимался строительством гавани в Рогервике.

Умер Христофор фон Миних 16 (27) октября 1767 в Дерпте.

Портрет генерал-фельдмаршала Бурхарда Кристофа графа фон Миниха ГИМ/Wikipedia Commons

Чем знаменит

Под руководством Христофора фон Миниха русская армия одержала первые громкие победы над турками после закончившегося поражением Прутского похода Петра I. В сражении под Ставучанами 17 (28) августа 1739 года армия фон Миниха, насчитывавшая 61 тысячу человек (непосредственно в сражении участвовали лишь 48 тысяч), разгромила османскую армию Вели-паши, в которой было от 70 до 90 тысяч. Потери русских составили всего 13 человек убитыми и 54 ранеными, что Миних объяснял «храбростью российских солдат и сколько артиллерийский и траншейный огонь, которому они обучены». Спустя два дня после сражения Миниху сдалась крепость Хотин, и вскоре русские войска заняли почти всю территорию Бессарабии.

Другой громкой победой Миниха стал штурм Очакова 2 (13) июня 1737 года.

О чем надо знать

Миних провел реформу российской армии. Срок солдатской службы был ограничен десятью годами, перестали брать в армию единственного сына в семье, были установлены отпуска для солдат, открыты гарнизонные школы и госпитали, улучшилось снабжение и экипировка армии, были отменены телесные наказания за ошибки в учении.

Также были введены экзамены для офицеров на получение чина и запрет производить в офицеры неграмотных, составлены новые воинские уставы. Жалование русских офицеров было увеличено вдвое, что уравняло их с состоящими на российской службе иностранцами.

При Минихе были созданы два новых гвардейских полка (Измайловский и Конный), инженерные части отделены от артиллерийских, а на основе Выборгского драгунского полка создан первый в русской армии кирасирский полк.

В Петербурге Миних основал первый в России Шляхетский кадетский корпус (в 1731 – 1742 годах назывался Рыцарской академией), «дабы в нем от четырех до пяти сот молодых дворян и офицерских детей воспитывать и обучать как телесным и военным упражнениям, так и чужестранным языкам, художествам и наукам». Миних был главным директором корпуса до 1741 года.

Прямая речь

«Характер принцессы раскрылся вполне после того, как она стала великой княгиней и правительницей. По природе своей она была ленива и никогда не появлялась в Кабинете; когда я приходил к ней утром с бумагами, составленными в Кабинете или теми, которые требовали какой-либо резолюции, она, чувствуя свою неспособность, часто мне говорила: "Я хотела бы, чтобы мой сын был в таком возрасте, когда мог бы царствовать сам". Я ей всегда отвечал, что, будучи величайшей государыней в Европе, ей достаточно лишь сказать мне, если она чего-либо желает, и все исполнится, не доставив ей ни малейшего беспокойства.

Она [Анна Леопольдовна] была от природы неряшлива, повязывала голову белым платком, идучи к обедне, не носила фижм и в таком виде появлялась публично за столом и после полудня за игрой в карты с избранными ею партнерами, которыми были принц ее супруг, граф Линар, министр польского короля и фаворит великой княгини, маркиз де Ботта, министр Венского двора, ее доверенное лицо, оба враги прусского короля, господин Финч, английский посланник, и мой брат; другие иностранные посланники, и придворные сановники никогда не допускались к этим партиям, которые собирались в апартаментах фрейлины Юлии Менгден, наперсницы великой княгини и в то же время графа Линара, которому великая княгиня собственноручно пожаловала орден Св. Андрея, при этом наградила его поцелуем, находясь еще в постели, хотя и была совершенно здорова.

Она не ладила с принцем, своим супругом, и спала отдельно от него; когда же утром он желал войти к ней, то обычно находил двери запертыми. Она часто имела свидания в третьем дворцовом саду со своим фаворитом графом Линаром, куда отправлялась всегда в сопровождении фрейлины Юлии, принимавшей там минеральные воды, и когда принц Брауншвейгский хотел войти в этот же сад, он находил ворота запертыми, а часовые имели приказ никого туда не впускать. Поскольку граф Линар жил у входа в этот сад в доме Румянцева, великая княгиня приказала выстроить поблизости загородный дом - ныне Летний дворец».

Христофор фон Миних «Очерк, дающий представление об образе правления Российской империи» (отрывок о правлении Анны Леопольдовны)

«Фигура Б.-Х. Миниха получила самые противоречивые оценки в историографии. Его часто критиковали за насаждение в русской армии прусских порядков, за неумелые действия (медлительность, неспособность развить успех) и за огромные потери во время русско-турецкой войны 1735–1739, за то, что он являлся одним из лидеров «антинациональной (немецкой) партии», доминировавшей при Анне Иоановне и Анне Леопольдовне. Будучи в значительной мере порождением ксенофобских настроений русского общества конца 30-х – начала 40-х гг. XVIII в., эта критика не может, однако, затенить позитивной роли Б.-Х. Миниха в строительстве новой России как выдающегося инженера, как военного реформатора и полководца и как незаурядного политического деятеля».

Иван Кривушин Из статьи о Минихе в энциклопедии «Кругосвет»

Шумит с ручьями бор и дол:

Победа, росская победа!

Но враг, что от меча ушол,

Боится собственного следа.

Тогда увидев бег своих,

Луна стыдилась сраму их

И в мрак лице, зардевшись, скрыла.

Летает слава в тьме ночной,

Звучит во всех землях трубой,

Коль росская ужасна сила.

Михаил Ломоносов «Ода блаженныя памяти Государыне Императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года», написанная после победы армии Миниха. (фрагмент)

Пять фактов о Христофоре фон Минихе

Девиз рода Минихов - Obsequio Et Candore, что можно перевести как «Служением и Честностью».Миних попал в ссылку в Пелым, где еще совсем недавно находился свергнутый им герцог Бирон. Опальный Миних с Бироном встретились в Казани, когда Миних ехал в Пелым, а Бирон в Ярославль, где ему было разрешено поселиться по указу Елизаветы.Для Екатерины II Миних написал «Очерк, дающий представление об образе правления Российской империи» (при помощи историка Герарда Миллера), где были изложены основные события истории от Петра I до Петра III.Вильям Похлебкин утверждает, что шашлык впервые появился в России после крымских походов Миниха.Скульптура Христофора фон Миниха включена в состав памятника «Тысячелетие России» в Новгороде.

Материалы о Христофоре фон Минихе

Статья о Христофоре фон Минихе в русской Википедии

Статья о Христофоре фон Минихе в энциклопедии «Кругосвет»

Христофор фон Миних в проекте «Хронос»

Дневник фон Миниха с 1683 по 6 мая 1727 года