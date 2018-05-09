МИД Германии призвал сохранить ядерную сделку с Ираном

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что выход США из соглашения по Ирану в значительной степени дезавуирует усилия по стабилизации ситуации в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выход США из атомного соглашения и возобновление санкций дезавуируют, с нашей точки зрения, усилия по стабилизации в регионе не в незначительной степени», — сказал Маас. Он добавил, что этот шаг Вашингтона «способствует росту неуверенности, угрожает пошатнуть доверие к международным договорам».

Хайко Маас подчеркнул, что в Берлине осознают важность ядерной сделки и делают все для ее сохранения.

«Мы постараемся сохранить это важное соглашение, которое упрочивает безопасность Ближнего Востока и мира в целом», — сказал он.

Маас добавил, что решение президента США Дональда Трампа не стало большим сюрпризом, и призвал Иран следовать взятым в рамках этих договоренностей обязательствам.