МИД РФ назвал придирки США к Ирану ширмой для сведения политических счетов

Россия вновь не согласна со своевольным решением американского лидера отказаться от выполнения обязательств по (СВПД) Совместному всеобъемлющему плану действий, касаемо иранской ядерной программы и восстановления санкций в отношении этой страны.

В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон в очередной раз поступает вопреки мнению большинства государств, грубо нарушая нормы международного права.

В МИД РФ также отметили, что ядерная деятельность Ирана абсолютно законна, а США используют ситуацию для своих целей, в данном случае - сведения политических счетов.