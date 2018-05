МИД РФ прокомментировал разрыв ядерной сделки с Ираном со стороны США

Министерство иностранных дел России выразило глубокое разочарование в связи с односторонним решением президента США Дональда Трампа о выходе из международного соглашения по иранской ядерной программе. В заявлении МИД РФ сказано, что разрыв сотрудничества свидетельствует о недоговороспособности Вашингтона.

«Крайне обеспокоены, что США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права», — говорится в заявлении.

В заявлении ведомства сказано, что Иран строго выполнял положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Объявленные 8 мая решения — это новое подтверждение недоговороспособности Вашингтона. Они также демонстрируют, что американские претензии к абсолютно законной ядерной деятельности Ирана являются лишь ширмой для сведения с ним политических счетов», — подчеркнули в МИДе.

Напомним, 8 мая Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Он также сообщил о скором введении санкций против Тегерана за разработку ядерного оружия. Он пообещал, что под «серьезные санкции» попадут также те страны, которые помогут Ирану в разработках. Трамп заявил, что готов участвовать в разработке «настоящего» соглашения по иранскому атому.

Экс-госсекретарь и бывший соперник Трампа на выборах Хиллари Клинтон назвала решение о выходе из ядерного соглашения большой ошибкой.

«Вывод из ядерной сделки Ирана — большая ошибка. Это делает Америку менее безопасной и менее надежной. Сейчас Иран более опасен. В чем план «Б»? Любой, кто думает, что ответом будет бомбардировка, видимо дезинформирован», — написала она в Twitter.

Pulling out of the Iran nuclear deal is a big mistake. It makes America less safe and less trusted. Iran is now more dangerous. What's plan B? Anyone who thinks bombing is the answer is woefully misinformed.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 9 мая 2018 г.

Экс-президент США Барак Обама поддержал ее, также назвав решение Трампа ошибкой.

«Последовательное пренебрежение соглашениями, в которых наша страна является одной из сторон, рискует подорвать доверие к Америке и приводит нас к конфронтации с основными державами мира», — заявил Обама.