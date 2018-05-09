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На Балтийском флоте прошел военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне


Добавлено: 09 май 2018 в 21:47, Категория: Общество
На Балтийском флоте прошел военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
 













Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Парад в День Победы в Калининграде

9 мая 2018 года в Калининграде состоялся военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие порядка 1800 военнослужащих Балтийского флота и сотрудников силовых ведомств, а также современная боевая техника, состоящая на вооружении флота.

Командовал военным парадом заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев, принимал парад командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов.

Торжественным маршем по площади Победы прошли парадные расчеты офицеров штаба Балтийского флота, моряков-балтийцев, военнослужащих частей и соединений 11 армейского корпуса и морской авиации Балтийского флота. Вузы на военном параде представляли курсанты филиала ВУНЦ ВМФ в г.Калининграде, Калининградского пограничного института ФСБ России и Калининградского филиала Санкт-Петербургского юридического университета МВД РФ. Также в параде Победы приняли участие учащихся кадетской школы-интерната «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» и парадный расчет представителей всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Во главе механизированной колонны на площади Победы проехал своим ходом легендарный танк Т-34.

В составе механизированной колонны по главной площади Калининграда прошли новейшие дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы «Платформа-М», бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72, крупнокалиберные пушки «Гиацинт», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», зенитно-ракетные комплексы «С-400», ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитные пушечно-ракетные комплексы ближнего действия «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», беспилотные летательные аппараты «Орлан», многоосные тяжелые тягачи и другая авто и бронетехника. Всего в состав механизированной колонны было включено свыше 60 единиц военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота.

Стоит отметить, что на площади Победы жители и гости Калининграда впервые увидели оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», недавно поступившие на вооружение Балтийского флота. Данные комплексы предназначены для точечных ударов по целям, глубоко укрытых в тылу противника, защищенных современными системами противоракетной обороны.

После завершения парада представители командования Балтийским флотом, руководства Калининградской области, ветераны и гости на главном воинском мемориале региона - памятнике 1200 воинам-гвардейцам возложили цветы и венки к могилам советских воинов, погибших во время штурма Кенигсберга.

В 22 часа по местному времени военнослужащие мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота произведут праздничный салют в честь 73-й годовщины Великой Победы из самых знаменитых советских пушек времен Великой Отечественной войны ЗИС-3. Три пушки, входящие в салютный расчет, знамениты своим участием в Восточно-Прусской наступательной операции, а также в штурме города-крепости Кёнигсберг в начале апреля 1945 года. Спустя 73 года после Великой Победы эти пушки находятся в идеальном состоянии. Они осуществят звуковое сопровождение праздничного салюта благодаря характерному, отрывистому звуку, издаваемому при выстреле.


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Добавлено: 09 май 2018 в 21:47, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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