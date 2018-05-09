На Марсе уфолог обнаружил загадочное лицо

Загадочное лицо, похожее на человеческое, знаменитый уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимке с поверхности Марса.

Он считает, что это лицо некоего существа, которое лежит на склоне холма так, что отчетливо видны нос, глаза и волосы.

Уоринг отмечает интересную деталь – ровер NASA, исследующий Марс, находится буквально в пяти метрах от того места, где уфолог разглядел лицо, однако не приближается к странному объекту. Исследователь в сфере внеземного разума считает это неслучайным – он уверен, что космическое агентство никогда до конца не раскроет для общественности все тайны и загадки Красной планеты.