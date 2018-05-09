На российской военной авиационной базе «Кант» в Киргизии прошло торжественное шествие Дня Победы

Военнослужащие объединённой российской авиабазы «Кант» приняли участие в торжественном шествии, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Празднование Дня Победы на российской авиабазе в Киргизии началось с выноса боевого знамени части и митинга-реквиема у монумента «Воинам, павшим в боях за Родину».

Участники митинга почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны и ушедших из жизни ветеранов минутой молчания. К монументу были возложены венки и цветы. В честь праздника личный состав авиабазы проследовал по центральной аллее гарнизона торжественным маршем.

Также военнослужащие и члены их семей приняли участие в шествии «Бессмертный полк». В завершение торжеств состояся концерт творческих и танцевальных коллективов военной базы и Республики Киргизия.

Объединенная российская авиационная база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.