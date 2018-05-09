Настя Каменских трогательно поздравила Потапа с днем рождения

Буквально несколько дней назад Настя Каменских отмечала свое 31-летие. В этот день все поклонники ждали, как же девушку поздравит Потап, ее коллеги и главный претендент на место возлюбленного певицы (имя бойфренда Настя скрывает, но несколько лет ходят упорные слухи, что на самом деле музыканты — пара и на сцене, и в жизни).
Певец не разочаровал публику: он написал Насте стихи, в которых сравнил ее с порнозвездой, что многие фанаты Каменских сочли оскорбительным.
Сама девушка, наоборот, так вдохновилась креативным поздравлением, что сегодня, в 37-й день рождения Потапа, тоже написала ему стихи:
«Ты очень необычный человек
И в день рождения мой
Поздравил ты меня стихами
Я тож не упущу момент
И пару строчек напишу словами:
Ты, Леша, гений
И все мы это понимаем
И пусть на свете много мнений
Но творчество твоё насквозь пронзает
Пусть каждое твоё произведение
Станет известно на весь мир
Пусть не иссякнет вдохновение
И что не песня - хитовый жир
Ты очень добрый человек, Алёша
Заслуживаешь только счастье и любовь
Всегда так хочется обнять БИГ ПОшу
И подписать “we love u” под постом!»
«Немного не складно, зато о Потапе!» — так оценили поэтический талант Каменских ее подписчики. Зато сам Потап остался в восторге от такого поздравления.