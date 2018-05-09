Настя Каменских трогательно поздравила Потапа с днем рождения

Буквально несколько дней назад Настя Каменских отмечала свое 31-летие. В этот день все поклонники ждали, как же девушку поздравит Потап, ее коллеги и главный претендент на место возлюбленного певицы (имя бойфренда Настя скрывает, но несколько лет ходят упорные слухи, что на самом деле музыканты — пара и на сцене, и в жизни).Певец не разочаровал публику: он написал Насте стихи, в которых сравнил ее с порнозвездой, что многие фанаты Каменских сочли оскорбительным.Сама девушка, наоборот, так вдохновилась креативным поздравлением, что сегодня, в 37-й день рождения Потапа, тоже написала ему стихи:«Ты очень необычный человекИ в день рождения мойПоздравил ты меня стихамиЯ тож не упущу моментИ пару строчек напишу словами:Ты, Леша, генийИ все мы это понимаемИ пусть на свете много мненийНо творчество твоё насквозь пронзаетПусть каждое твоё произведениеСтанет известно на весь мирПусть не иссякнет вдохновениеИ что не песня - хитовый жирТы очень добрый человек, АлёшаЗаслуживаешь только счастье и любовьВсегда так хочется обнять БИГ ПОшуИ подписать “we love u” под постом!»«Немного не складно, зато о Потапе!» — так оценили поэтический талант Каменских ее подписчики. Зато сам Потап остался в восторге от такого поздравления.