Названы четыре знака Зодиака, которые разбогатеют в мае

После сложного и напряженного апреля, наступил май, который принесет в нашу жизнь позитив и активную деятельность. А для некоторых знаков Зодиака май станет успешным в финансовом плане. Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым последний месяц весны сулит большую денежную прибыль.

По словам астрологов, главные события мая развернутся после 6-го числа, когда закончится 29,5-летний цикл Сатурна и ретроградность планет не станет оказывать влияния на нашу жизнь. Однако успех придет лишь к тому, кто не будет сидеть сложа руки. Изменить свою финансовую ситуацию к лучшему в мае 2018 года смогут представители четырех знаков зодиака.

Удачу в финансовой сфере планеты сулят Тельцам. Через их дом денег пройдут Солнце и Венера, они окажут благоприятное влияние и будут способствовать значительному улучшению материального положения. Тельцы смогут сделать удачные покупки, рассчитаться с долгами и выгодно вложить деньги.

Продуктивный период ждет Овнов. В астрологическом доме финансов в первые дне недели мая расположится Солнце. Это принесет Овнам дополнительную прибыль, возможность получить премии и бонусы на работе. Во второй половине месяца в этот же сектор войдет Уран, что увечит вероятность выигрыша в лотерею или получения наследства. Успех ждет работников информационной сферы и фрилансеров.

Благоприятно сложится май у Скорпионов. В первой половине месяца дом денег посетит Венера, что принесет возможность получение наследства, крупной выплаты по страховке или возврат долга.