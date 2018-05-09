Нетаньяху призвал вовремя сдерживать опасные идеологии

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что нужно вовремя давать отпор такой идеологии, которая может привести к нацизму и холокосту. Об этом информирует «Интерфакс».

«Трудно поверить, но спустя 73 года после Холокоста у нас на Ближнем Востоке есть страна — Иран, которая в открытую призывает к уничтожению государства Израиль», — сказал он на встрече с президентом РФ.

Нетаньяху заявил, что израильтяне не забывают о жертвах, которые понесла Россия в войне с нацизмом и о полумиллионе евреев, сражавшихся на полях Второй мировой войны.

«Мы не забываем ни на минуту очень важный урок истории, что когда появляется подобного рода убийственная идеология, нужно вовремя дать ей отпор», — сказал он.

Ранее израильский премьер, говоря о возможности войны с Ираном утверждал, что никто не «ищет войны с Ираном». Он подчеркнул, что это Тегеран меняет правила игры.