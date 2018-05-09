«Огромная ошибка», — конгрессмены США в ужасе из-за решения Трампа по Ирану

Некоторые американские конгрессмены — республиканцы и демократы — выразили недовольство в связи с решением президента США выйти из сделки с Ираном.

По мнению демократа-сенатора от штата Виргиния Марка Уорнера, такой шаг Вашингтона «вбивает клин между США и их союзниками». С ним согласен экс-кандидат на пост вице-президента США от демократов, сенатор от штата Виргиния Тим Кейн:

«Я думаю, что это вобьет клин между США и нашими европейскими союзниками».

Сенатор от штата Нью-Джерси, демократ Роберт Менендез считает, что Трамп совершил «огромную ошибку», выйдя из сделки «без плана». Его мнение поддержал республиканец, сенатор США от штата Аризона Джеффри Флэйк: «Я просто не думаю, что это мудрый шаг».

«Без доказательств того, что Иран нарушает соглашение, ошибочно полностью отказаться от этой сделки», — заявил в свою очередь республиканец Майк Тернер, член Палаты представителей США.

Сенатор от штата Теннесси, республиканец Боб Коркер назвал разочаровывающим тот факт, что Белый дом не смог достичь соглашения с американскими союзниками, однако выразил уверенность в том, что Дональдрамп будет работать над лучшей сделкой.

Республиканка Сьюзан Коллинз, сенатор США от штата Мэн также, как и президент, считает, что иранская сделка была ошибочной, но при этом она заявила, что предпочитает подход, при котором США «исправят ее недостатки» с союзниками.

Ранее во вторник Трамп объявил о том, что США выходят из сделки с Ираном и намерены восстановить санкции в отношении Тегерана.