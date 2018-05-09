Песков назвал инцидент с ветераном на Красной площади случайностью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непреднамеренной случайностью инцидент с ветераном на Красной площади. Пожилого мужчину, попытавшегося подойти президенту РФ Владимиру Путину, оттеснила охрана.

«Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Во время парада Победы на Красной площади один из ветеранов войны попытался подойти к Путину, но охрана президента не подпустила его. Причем, действовала довольно жестко.

Президент заметил происходящее, свернул к трибунам и пригласил ветерана пройти с ним вместе к Александровскому саду, чтобы принять участие в возложении венка к могиле Неизвестного солдата.