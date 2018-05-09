Петр Порошенко Порошенко рассказал о планах Кремля относительно Украины

Украинский президент Петр Порошенко поднял болезненную тему войны на Донбассе. По его словам, интересы Кремля на востоке украинского государства защищают 50 тысяч "российских волонтеров". Порошенко уточнил, что все они русские по национальности.Украинский лидер также отметил, что в разные периоды украинские земли с оружием в руках топтали от 2,5 тыс. до 10 тыс. кадровых военных страны-агрессора. Он отметил, что располагает данными, которые это подтверждают.По словам Порошенко, главная цель Москвы - вернуть Украину назад в Советский союз. Соответствующее заявление он сделал во время интервью американскому каналу CBS News."Путин хочет вернуть Советский Союз. Он ответил в интервью на вопрос, что является крупнейшей катастрофой ХХ века - не Вторая Мировая война, не Хиросима, не Чернобыль, а распад СССР. Это его мышления ... Да, отвоевать. И вернуть СССР или Российскую империю. Как вам удобнее", - заявил Порошенко.