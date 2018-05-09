Пломбираторы для нужд вашей компании

В торговле и перевозках грузов незаменимое устройство – это пломбиратор. С его помощью опечатывают бочки, стеллажи с товарами, двери складов, сумки с ценными вещами и прочее.

Если ваша компания нуждается в устройствах для пломбировки, то вы можете обратиться в компанию «Опечатано.ру». Именно тут изготавливают не только такие агрегаты, но есть и проволока для пломбировки, пеналы для ключей, оборудование для курьеров, чашки пломбировочные, печати из сургуча и прочее. Весь ассортимент можно смотреть на сайте компании.

Пломбиратор выглядит как обычные щипцы или плоскогубцы. Работает по тому же принципу. Сургуч, пластилин, пластмасса или свинец являются теми поверхностями, которые удобны для нанесения оттисков. Назначение оттисков и пломб состоит в том, чтобы идентифицировать с помощью опломбировки.

Для борьбы с воровством и посторонним вмешательством способ опломбировки очень эффективен. Агрегаты для опломбировки отличает:

Невозможно вскрыть дверь без нарушения пломбы. Долгий срок использования. Износостойкость. Большие возможности для применения (счетчики электроэнергии, воды, газа; сейфы, шкафы, посылки и прочее) Возможность изменения дат, фамилий, предприятия и прочего.

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