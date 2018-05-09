Погоня за «победой»: одесская полиция устроила гонки за авто с флагом (ФОТО)

Сегодня одесской полиции пришлось по всему городу гнаться за автомобилем, на котором развевался флаг с серпом и молотом.

Машина была замечена в районе площади 10 Апреля, где как раз проходили торжественные мероприятия ко Дню Победы. На знамени, победно развевавшемся над авто, был изображён серп и молот, а также надпись «На Берлин!»

«Полицаям» пришлось броситься в погоню, а заблокировать удалось в районе перекрёстка с улицей Академической.

Водитель задержан и доставлен в отделение полиции. По украиснкому «законодательству» ему грозит до 5 лет тюрьмы за нарушение закона о декоммунизации.

Сейчас на оккупированной Украине сопротивление и гражданское мужество выглядит именно так.