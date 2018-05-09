Полиция пресекает продажи бесплатных билетов на финал Кубка России

ВОЛГОГРАД, 9 мая – РИА Новости, Сергей Астахов. Полиция Волгограда пресекает продажи бесплатных билетов на финал Кубка России по футболу, заявил мэр города Андрей Косолапов.

Финальная игра Кубка России "Тосно" (Ленинградская область) – "Авангард" (Курск) пройдет в среду на стадионе "Волгоград Арена", начало - в 19:00 мск. Болельщики могли получить бесплатные билеты. На игре ожидается порядка 42 тысяч человек.

"Очень критически к этому отношусь. Сотрудники полиции сконцентрированы на этом. Сейчас мы пресекаем эти продажи, потому что на финал Кубка России вход для болельщиков бесплатный", - заявил Косолапов журналистам на вопрос о продаже бесплатных билетов на финал Кубка России.