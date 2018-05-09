Полиция Украины задержала пять человек во время акции «Бессмертный полк» в Киеве

Пять человек задержаны в центре Киева во время шествия «Бессмертного» полка, двое арестованных были вооружены, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Глава киевской полиции Андрей Крищенко уточнил, что изначально был задержан один вооруженный ружьем мужчина, который пытался проникнуть в место проведения акции. Задержание произошло в центре Киева около станции метро «Арсенальная». После этого были задержаны еще 4 человека: двое мужчин, у одного из них был обнаружен нож, и две женщины с запрещенной символикой.

Крищенко обратился к участником массового мероприятия отказаться от запретной символики и не провоцировать конфликтов. По его словам, за безопасностью на празднике следят две тысячи правоохранителей, включая сотрудников Нацгвардии Украины.

В стране проводят свыше полутора тысяч мероприятий в честь победы во Второй мировой войне, в акциях принимают участие порядка 390 тысяч человек.

Однако ряд экстремистских организаций, включая запрещенные в РФ радикальные группировки, намерены помещать проведению «Бессмертного полка». Украинские организации заявляли о проведении «альтернативных» шествий.