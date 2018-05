Президент США Дональд Трамп сообщил, что госсекретарь США Майкл Помпео возвращается в Вашингтон с освобожденными из-под стражи в КНДР тремя американцами.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2018

«Они выглядят здоровыми», — добавил Трамп.

Американский лидер лично встретит самолет на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном в штате Мэриленд. По его словам, Помпео провел «хорошую встречу» с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Им также удалось договориться о дате и месте встречи лидеров США и КНДР.