Порошенко: Еще не перевелись маньяки, готовые развязать третью мировую

В мире остались «маньяки», которые готовы начать третью мировую войну. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня Победы.

«Человеческая память о колоссальных людских жертвах Второй мировой, о тысячах разрушенных городов и сожженных сел в который раз предостерегает мир об опасности повторения подобной катастрофы. К сожалению, еще не перевелись маньяки, готовые поставить мир на грань третьей мировой войны. И они тут, неподалеку, что требует от нас особой внимательности и ответственности», — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко поручил выяснить причину отравления детей в Черкассах.

Фото: Reuters