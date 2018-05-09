Посол: Дюссельдорф встречает Порошенко

Президент Петр Порошенко прибыл с визитом в Германию. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Дюссельдорф встречает президента Порошенко: это третий визит главы государства в Германию за 3 месяца! Более того, это рекордный 13-й визит президента в ФРГ за прошедшие 3 года! Однако в предрассудки не верим. Украина обречена на успех! Особенно на праздник Победы и перед Вознесением», – написал он.

Дюссельдорф зустрічає Президента @poroshenko: це 3-й візит Глави Держави до Німеччини за 3 місяці! Більш того, це рекордний 13-й візит Президента до ФРН за минулі 3 роки! Проте у забобони не віримо ? Україна приречена на успіх! Особливо на свято Перемоги й упереддень Вознесіння pic.twitter.com/edGfRBDBVu

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 9 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко поедет в Германию 9 мая.

Фото: Andrij Melnyk/Twitter