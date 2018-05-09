Позор в День победы: социальные сети жестко высмеяли главаря донецких сепаратистов (ФОТО)

В социальных сетях бурно отреагировали ну публикацию фотографии, на которой изображен главарь террористической “Донецкой народной республики” Александр Захарченко.Боевик был изображен с маленькой девочкой в окружении вооруженных охранников. Последняя деталь и привлекла внимание пользователей социальных сетей.Некоторые люди, комментировавшие фото, с издевкой написали о том, что в плане количества охранников главарь донецких боевиков скоро переплюнет своего кумира – президента Российской Федерации Владимира Путина.